Es gibt Menschen, die können offenbar alles brauchen. Imposante Maße hat das Straßenschild, dass Unbekannte nahe des Winnweilerer Ortsteils Alsenbrück-Langmeil haben mitgehen lassen. Wie die Polizei mitteilt, ist der gestohlene Wegweiser 2,20 mal 2,80 Meter groß.

Verschwunden ist die Schildertafel offenbar in einem Auto, das irgendwann zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen den Pfosten gerammt hat, das den Wegweiser trug. Die Polizei fand Unfallspuren: Ein Baum war beschädigt, der Pfosten kaputt. Das große Schild fehlte. Dafür aber blieben Fahrzeugteile zurück, die womöglich auf die Spur des Unfallverursachers führen können. Den erwartet auch ein Verfahren wegen Unfallflucht.

Bei einer Streckenkontrolle hatte ein Trupp der Straßenmeisterei das Malheur am Donnerstag bemerkt und Anzeige erstattet, wie die Polizeiinspektion Rockenhausen am Freitag mitteilte. Befestigt war das Schild an der Einmündung der Alsenzstraße (K10) in die Bundesstraße 48. Mit dem großen Wegweiser war übrigens eine Umleitung in Richtung Bad Kreuznach ausgeschildert.