Am Samstag gegen 13.50 Uhr kam es in der Hauptstraße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 22-Jährige und ein 69-Jähriger, beide aus dem Donnersbergkreis, fuhren hintereinander von der Stadtmitte kommend Richtung Industriestraße. Die 22-Jährige wollte im weiteren Verlauf nach links in die Industriestraße einbiegen. Laut Polizei war das Abbiegevorhaben für den 69-Jährigen nicht eindeutig ersichtlich, weshalb er zum Überholen ansetzte. Es kam es zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.