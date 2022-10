Am Mittwoch, 12. Oktober, wurde auf dem Mitfahrerparkplatz an der Bundesstraße 48 ein geparkter blauer Ford Focus mit NK-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug am Kotflügel hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter 06361 917-0.