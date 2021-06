Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr einen am Edeka-Markt „An der Linde“ abgestellten schwarzen VW-Golf am Heckstoßfänger touchiert. Anschließend hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens – nach Schätzungen der Polizei rund 300 Euro – zu kümmern. Zeugen werden um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 gebeten.