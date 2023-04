Ein Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus schwer verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der Mann fuhr gegen 14.20 Uhr auf der L 386 von Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. Der 30-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms verlor laut Polizei in einer Linkskurve, in Höhe des Drosselfelses, die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 30-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. An der Unfallstelle bestand für die Dauer der Unfallaufnahme eine Vollsperrung.