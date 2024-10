Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagabend in der Nähe von Dreisen ( Donnersbergkreis). Im Bereich der Abzweigung B 47 nach Dreisen und Zubringer zur A 63, kam es zu einer Vorfahrtsverletzung. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander und drei Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben zwei Rettungswagen waren auch die Feuerwehren aus Dreisen, Göllheim, Standenbühl sowie Weitersweiler im Einsatz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.