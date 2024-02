Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen. Kurz nach 8 Uhr befuhr ein Fahrer den Zubringer der B47 in Richtung Süden. An der Kreuzung Ruhweg/Ruheweg wollte er in Richtung Füllenweide fahren. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das von Dreisen aus in Richtung Göllheim unterwegs war. Er prallte mit seinem PKW auf die Beifahrerseite und schrammte den anderen Wagen über die gesamte Länge. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Göllheim im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für gut eine dreiviertel Stunde gesperrt.