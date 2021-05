Zum 27. April starten in der ersten rheinland-pfälzischen Schulöffnungsphase rund 1400 Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8). Darunter auch der Abschlussjahrgang des Weierhof-Gymnasiums. Mit den Bedingungen für ihre nun anstehenden Prüfungen sind die Bolandener Abiturienten aber alles andere als einverstanden.

Die Abiturprüfungen in Deutschland werden trotz der Corona-Pandemie nicht abgesagt, dies teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in ihrer Funktion als Präsidentin der Kultusministerkonferenz bereits Ende März mit. Was hierzulande für die Gymnasien mit neunjährigem Unterricht kaum mehr relevant war – deren Abiturprüfungen waren zum damaligen Zeitpunkt bereits absolviert – bedeutete für die G8-Gymnasien das Festhalten an folgendem Zeitplan: Zwischen 30. April und 20. Mai finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt, zwischen 18. und 26. Juni folgen die mündlichen Prüfungen.

Dass sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind, teilten Schüler des Weierhof-Gymnasiums Bildungsministerin Hubig in einem Brief mit: Es stellt „für uns keine Option dar, das Abitur wie geplant stattfinden zu lassen, und die aktuelle Situation somit völlig außer Acht zu lassen“, heißt es darin.

Schüler forderten: schriftliche Ausarbeitung statt Prüfung

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Abiturient Josef Spielmann: „Wir waren zur Zeit der Schulschließungen mitten in den Vorbereitungen zu unserem schriftlichen Abitur. Dementsprechend fehlte uns in unserer Wiederholungsphase die Möglichkeit, Rücksprache mit den Lehrern zu halten, die letzten Kursarbeiten zu besprechen und Fragen zum Ablauf der Prüfungen oder deren Inhalt zu stellen.“ Gemeinsam mit Maximilian Peter und Neele Schwarz sowie im Auftrag des gesamten Abiturjahrgangs machte Spielmann deshalb den Vorschlag, die anstehenden Abiturprüfungen durch schriftliche Ausarbeitungen zu ersetzen, ähnlich der Facharbeit. Das sei ein bewährtes System zur Leistungsüberprüfung, wie man es vor allem aus der Universität kenne.

Das Antwortschreiben des Bildungsminsteriums auf diese Bitte der Weierhof-Abiturienten ließ nur fünf Tage auf sich warten. „Selbstverständlich werden wir dafür Sorge tragen, dass sich die Abiturarbeiten nur auf diejenigen Fachinhalte beziehen, die bis zur Schließung der Schulen behandelt wurden“, heißt es darin. Auch würden die Schulen dafür Sorge tragen, dass alle Schüler vor Beginn der schriftlichen Abiturarbeiten die Gelegenheit erhalten, ihren Lehrkräften noch Fragen zu stellen.

„Abiturprüfung in einer besonderen Zeit“

Gerade dies sehen die Weierhof-Abiturienten allerdings besonders kritisch, denn sie fühlen sich benachteiligt: „Wir begrüßen die geplanten Wiederholungstage mit den Lehrern ausdrücklich“, sagt Josef Spielmann, „sehen aber nicht, wie diese über einen Monat regulären Unterricht ersetzen sollen.“ Tatsächlich werde es so sein, dass die Abiturienten am 27. und 28. April in halbierter Gruppengröße Leistungskurs-Unterricht haben werden, sagt der Schulleiter des Weierhof-Gymnasiums, Michael Scholz. „Insgesamt vier Unterrichtsstunden pro Leistungskurs sind vorgesehen.“

Er wisse um die Schwierigkeit der Situation sowie die Ängste der Schüler, betont Scholz gegenüber der RHEINPFALZ. Viele machten sich Sorgen um die Gesundheit von Angehörigen, aber auch um ihre eigene Zukunft: „Es ist eine Abiturprüfung in einer besonderen Zeit“. Seitens der Lehrerschaft versuche man dies jedoch so gut wie möglich abzufangen, versicherte er, „das Verständnis ist auf allen Seiten da.“

Gleichzeitig wies Scholz aber auch auf Folgendes hin: Am Weierhof-Gymnasium habe jeder Schüler und jeder Lehrer eine interne E-Mail-Adresse. Auf diesem Weg, wie auch über andere Online-Tools, sei es während der gesamten Zeit der Schulschließung möglich gewesen, Rücksprache mit den Lehrern zu halten.

Keine Notwendigkeit neuer Prüfungsfragen

Auch Scholz als Schulleiter betont, dass sich die Abiturprüfungen nur auf Fachinhalte beziehen werden, die bis zur Schließung der Schule behandelt wurden: „Ich habe diesbezüglich alle verantwortlichen Kollegen abgefragt. Es gab bei uns keinen Fall, in dem die Prüfungsfragen hätten neu formuliert werden müssen.“

Die vorgegebenen Hygienevorschriften wolle das Weierhof-Gymnasium wie folgt umsetzen: Zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, und die Prüflinge würden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Pflicht sei letzteres jedoch nicht. Die allgemeine Vorgabe „maximal 15 Personen pro Raum“ werde man definitiv unterschreiten, sagt Scholz. Etwa zehn Schüler pro Raum sei das Maß, das man derzeit anpeile. Für jene, die zur Risikogruppe zählen, biete man auch an, die Prüfung im noch kleineren Rahmen zu absolvieren.

Auch unter den Lehrkräften gebe es Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, berichtet Scholz. Mehrfach habe ihn einer davon aber darauf hingewiesen, dass er es sich keinesfalls nehmen lassen werde, die Wiederholungstage durchzuführen und letzte Fragen der Abiturienten persönlich zu beantworten. Die schriftlichen Prüfungen am Weierhof-Gymnasium starten am 30. April mit der Deutsch-Klausur und enden am 19. Mai mit den Prüfungen in Geschichte und Sozialkunde.