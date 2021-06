Vorbereitungen zur Gestaltung eines neuen Kinderspielplatzes in Schweisweiler laufen. Derzeit wird ein Stromkabel von der Gemeindehalle zum neuen Spielgelände verlegt.

Ratsmitglied Philipp Haas regte die Mitverlegung einer Wasserleitung in diesen Graben an, allerdings lässt dies die Trinkwasserverordnung laut Ortschef Lothar Wichlidal aus hygienischen Gründen nicht zu, Er sei nicht bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Nach Eruierung der Rechtslage soll dieser Punkt in der nächsten Sitzung noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Weitere Themen im Rat:

Für die Kerwe im September gehen die Ratsmitglieder von einer deutlichen Lockerung der Hygienebestimmungen wegen der Corona-Pandemie aus. Auf jeden Fall soll der Kerwegottesdienst mit einem anschließenden geselligen Beisammensein stattfinden. Auch samstags will man in Kooperation mit den Vereinen ein abgespecktes Programm anbieten.