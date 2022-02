Das Pfalzderby in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 zwischen dem Titelanwärter TV Bad Bergzabern und BBC Fastbreakers Rockenhausen ist ausgefallen. Am Freitag überschlugen sich die Ereignisse bei den nordpfälzischen Korbjägerinnen. Was war passiert?

„Corona“ war mal wieder mit im Spiel – wie schon so oft in der laufenden Meisterschaftsrunde. Zum x-ten Male musste kurzfristig ein Meisterschaftsspiel in der Landesliga abgesagt werden. Doch die „Notbremse“ war die einzig richtige Entscheidung. Wie BBC-Coach Claudia Manz-Knoll die RHEINPFALZ am Freitagabend informierte, habe der Verein im Laufe des Tages zwei „positiv bestätigte Coronafälle“ erhalten. „Eine der erkrankten Spielerinnen hatte noch am Abend zuvor im Abschlusstraining mit der Mannschaft teilgenommen“, erklärte die BBC-Verantwortliche. „Eine dritte Spielerin aus dem Team hat Corona-Verdachtsfälle in der Familie. Uns waren die Hände gebunden. Wir haben eine große Verantwortung – nicht nur für das eigene Team. Sondern auch für alle anderen an dem Spiel Beteiligten. Ob gegnerische Mannschaft oder auch die Schiedsrichter. Anzutreten wäre unverantwortlich gewesen. Eine Alternative zu der Spielabsage gab es leider nicht. Das sah auch der gastgebende TV Bad Bergzabern so. Die TVB-Mädels reagierten sehr verständnisvoll.“

Zunächst erreichte BBC-Spielleiterin Petra Kontic nur das südpfälzische Team. Später am Abend gab es dann aber auch den direkten Kontakt zu Spielleiter Peter Poreba (Wörth), der die Partie offiziell absagte. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die zuletzt groß auftrumpfende Spielmacherin Lilli Knoll zeigte sich zunächst traurig aufgrund des kurzfristigen Spielausfalls, da ihre Schwester Alisha Manz – die langjährige Leistungsträgerin des Teams – am Wochenende in Rockenhausen weilte und vor ihrer Rückreise nach München am Samstag in Bad Bergzabern mit ihren alten Teamkameradinnen gespielt hätte. Doch die Gesundheit geht vor – da waren sich Lilli Knoll und alle anderen bei den Fastbreakers einig.