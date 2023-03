Die Polizei erbittet Hinweise zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Samstag, 25. März, 12 Uhr, und Sonntag, 26. März, 15 Uhr, in der Marnheimer Kirchstraße ereignet hat. Nach Angaben der Ermittler hat dort ein Unbekannter ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto an der Fahrer- und Beifahrerseite sowie am Heck zerkratzt. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 in Verbindung setzen.