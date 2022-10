Am Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr wurde in der Wilhelmstraße in Obermoschel ein Pkw Ziel von Vandalismus. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, hat ein bis dato unbekannter Täter einen Opel mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06361 917-0.