Zwischen dem 30. Januar, 15 Uhr, und dem 31. Januar, 2 Uhr, kam es in der Dyckerhoffstraße in Göllheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, streifte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen ordnungsgemäß geparkten Transporter an der linken Heckstoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 zu melden.