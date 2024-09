Einen Wildunfall hat es laut Polizei auf der L401 zwischen Langmeil und Lohnsfeld in der Nacht auf Freitag gegeben. Das verletzt zurückgelassene Reh wurde der Polizei gegen 1.15 Uhr gemeldet. Das noch lebende Reh musste von weiterem Leiden erlöst werden.

Die Beamten fanden an der Unfallstelle blaue Lackspuren an einer Leitplanke sowie ein Spiegelglas der Marke Skoda. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten laufen. Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug an die Polizeiinspektion Rockenhausen (06361 9170) werden erbeten.