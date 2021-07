Am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 17.30 Uhr kam es in Eisenberg in der Philipp-Mayer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr vermutlich die Philipp-Mayer-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und streifte hierbei die vordere Stoßstange eines ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr anschließend weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 zu melden.