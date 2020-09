Wie die Polizei am Freitag, 25. September, mitteilte, wurde bereits im Zeitraum vom 18. bis 20. September in der Straße Am Sportfeld ein Gartenzaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort wurden Teile einer Heckleuchte aufgefunden und sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund vierhundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zur Klärung der Unfallflucht: Unter Telefon 06361 917-0.