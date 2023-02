Am Mittwoch hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 6.45 und 15.30 Uhr ein Garagentor im Kirchheimbolander Konrad-Adenauer-Ring – in Höhe des Kindergartens – beschädigt. Anschließend entfernte er oder sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Garagentor entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 06352 911-2700 zu melden.