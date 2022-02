Wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei derzeit in Schweisweiler. Dort haben Unbekannte ein Fußballtor vom Spielplatzgelände entfernt und in die Alsenz geworfen. Außerdem sei in der Straße „Am Damm“ eine Station für Hundekotbeutel stark beschädigt worden, hat die Polizei mitgeteilt. Der Tatzeitraum liege zwischen 8. und 11. Februar, hieß es weiter, die Polizei sei erst jetzt eingeschaltet worden. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.