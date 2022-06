Noch nicht mal ganz fertig – und schon beschädigt: Vandalen haben sich am Wochenende auf dem Mehrgenerationenplatz in Göllheim ausgetobt.

Das Gelände des Mehrgenerationenplatzes unterhalb des Göllheimer Sportzentrums ist kein schöner Anblick: Kaputte Plastikstühle, leere Alkoholflaschen, Essensreste, Verpackungen und anderer Müll liegen verstreut auf dem Areal herum, Plastiktüten wurden über die Zaunpfähle gestülpt, leere Pizzakartons sind über das Gelände verteilt. Schlimmer sind aber die dauerhaften Schäden, die Unbekannte hier zurückgelassen haben: Ein Holztisch wurde umgeworfen, Bänke sind mit Farbe verfleckt und bekritzelt, und auch die Skateranlage selbst ist mit Farbschmierereien verunstaltet.

„Das ist am Wochenende passiert“, sagt Dieter Hartmüller. „Der Platz ist noch nicht einmal ganz fertiggestellt und sieht jetzt so aus“, ärgert sich der Göllheimer Ortsbürgermeister. 100.000 Euro hat die Ortsgemeinde hier investiert, um den Bürgern, vor allem den Jugendlichen, eine neue Freizeit- und Erholungsmöglichkeit zu bieten. Aufgrund der Menge des vorgefundenen Unrats vermutet Hartmüller, dass es sich bei den Tätern um mehrere Personen gehandelt hat. Weil die Schäden so beträchtlich sind, hat die Gemeinde jetzt eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Melden können sich Zeugen entweder beim Ortsbürgermeister unter Telefon 06351 1230297 oder bei der Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-0.