In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter vom umzäunten Gelände der Integrativen Kindertagesstätte Regenbogen in der Rockenhausener Straße „Am Festplatz“ eine Sitzbank und einen Sessel mit Sitzauflage aus dem überdachten Außenbereich entwendet. Die Polizei vermutet, dass die Täter zuvor eine Außenleuchte mit Bewegungssensor von der Wand geschlagen und das Leuchtmittel eingesteckt hatten. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0.