Wie die Polizei erst am Dienstag mitgeteilt hat, kam es bereits im Zeitraum von Freitag, 28. Januar, 18 Uhr, und Montag, 31. Januar, 6 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl bei einer Firma in Göllheim. Laut Polizei verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Firmengelände und entwendeten dort 24 Wasserstoffflaschen. Durch die Tat entstand der Firma ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 06352 911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.