Bislang unbekannte Täter haben in Albisheim 150 Getränkekisten mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf 685 Euro.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, war es in der Nacht zum Mittwoch zu dem Diebstahl beim Einkaufsmarkt in der Stettener Straße gekommen. Gegen 6.30 Uhr wurde der Verlust bemerkt. 150 grüne Leergut-Kisten fehlten, die am Abend zuvor auf Rollwägen gelagert worden waren – frei zugänglich vor dem Gebäude, wie die Polizei vermerkt.

Von den Tätern gibt es noch keine Spur. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, denen zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen etwas aufgefallen ist. Wer etwas weiß, wende sich an die Inspektion Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-100, E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.