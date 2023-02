Ärger, Aufwand, Kosten und Behördengänge erwarten einen Autohalter, dessen Wagen seit dem späten Montagabend keine Nummernschilder mehr trägt. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, war das Auto auf einem Parkplatz in der Straße Zur Güldengewann in der Residenzstadt abgestellt.

Die Unbekannten müssen sich zwischen 21.30 und 22.30 Uhr an dem Auto zu schaffen gemacht haben. Sie ließen beide Kennzeichen mitgehen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise unter der Telefonnummer 06352 911 2700 oder per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.