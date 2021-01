Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben sich Unbekannte irgendwann zwischen dem 1. November 2020 und dem 23. Januar 2021 an einem an der Rüssinger Hauptstraße geparkten Mercedes Benz Vito zu schaffen gemacht. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, wurden mehrere Unterbodenanbauteile, darunter der Katalysator, entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war auf einen Privatgrundstück geparkt.