Unbekannte haben auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Realschule Plus Parolen mit politischen, beleidigenden und rassistischen Inhalten gesprüht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Tat passierte demnach wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Die Täter nutzten schwarze und blaue Farbe und besprühten Außenwände, eine Mauer sowie eine Tischtennisplatte. Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung. Die Kosten für die Reinigung liegen nach ersten Schätzungen durch die Beamten im höheren dreistelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten nimmt die Polizei in Rockenhausen unter 0631 369-14699 entgegen.