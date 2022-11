In der Nacht zum Samstag, gegen 2.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Satellitenschüssel auf einem Grundstück in der Straße Am Hofacker in Rockenhausen beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361 917-0.