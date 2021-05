Zwischen dem 16. Mai, 18 Uhr, und dem 18. Mai, 16 Uhr, wurde an einem geparkten Kraftrad in Göllheim das Kennzeichen entwendet. Wie die zuständige Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden mitteilt, sind die Täter unbekannt. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06352 911-0 zu melden.