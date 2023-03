Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter – wahrscheinlich über ein offenstehendes Fenster – in ein unbewohntes Wohnhaus in der Zwergstraße ein und beschädigten eine Fensterscheibe. Das Haus steht leer, gestohlen wurde also nichts. Vor dem Anwesen war ein weißer Roller geparkt worden. Der Eigentümer hatte ihn am Vorabend etwa 100 Meter weiter in der gleichen Straße abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Das Fahrzeug war augenscheinlich unbeschädigt. Die Polizei vermutet, dass es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen. |rhp