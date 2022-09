An gleich mehreren Fahrzeugen haben sich Unbekannte in der Donnersberger Straße und im Westring in Marnheim zu schaffen gemacht. Im Zeitraum von Samstag, 22.45, bis Sonntag, 2.22 Uhr, wurden dort Autos zerkratzt, an anderen Fahrzeugen wurden Außenspiegel beschädigt. Die Polizei in Kibo hofft auf Zeugenhinweise unter 06352 9110.