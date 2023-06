Unbekannte haben am Donnerstag die Scheibe eines in der Gutenbrunnenstraße abgestellten Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 11.15 Uhr vor dem Anwesen Nummer 1. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Autoscheibe mit einem Stein beschädigt wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen entgegen unter der Telefonnummer 06361 9170.