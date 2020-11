Alle im Rettungsdienst sind aufgerufen, vorhandene Defibrillatoren in die App des Defi-Katasters einzutragen oder zumindest dafür zu werben.

Die App Defi-Kataster könnte im Notfall Leben retten, dafür müsste sie bekannter sein. Nicht einmal erfahrene Feuerwehrleute kennen das Hilfsmittel, Verwaltungen schon gar nicht. Dabei wäre es so einfach. Im komplizierten Deutschland bietet die App die Chance, unkompliziert jeden vorhanden Defibrillator ohne große bürokratische Hürden einzutragen und so seine Nutzung möglich zu machen. Nur stellt sich auch hier wieder die Frage: Wer fühlt sich zuständig? In der öffentlichen Verwaltung scheinbar bislang niemand, bei den Rettungsdiensten und Feuerwehren auch niemand. Dort hält zwar jeder seine Geräte vor – aber oft auch unter Verschluss.

Es ist absolut lobenswert, dass in Gemeinde- und Sporthallen solche Geräte hängen, Menschen sich ausbilden lassen, um diese im Notfall anwenden zu können, dass Feuerwehren und Rettungsdienste damit ausgestattet sind. Doch der Notfall wartet nicht auf das Training, er trifft nicht nur das Vereinsmitglied oder den Hallennutzer. Und der Rettungsdienst braucht womöglich mal wenige Minuten mehr, bis er an Ort und Stelle ist. Fast jeder Bürgermeister, Gemeindediener, Feuerwehrmann oder Vereinsvorsitzende weiß, wo die Geräte hängen. Also: Standorte melden und – noch wichtiger– zugänglich machen.