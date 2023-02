Bis in die Abendstunden hinein ist gestern in Niedermoschel gefeiert worden: Die Lewesteiner Narre hatten zur Sause eingeladen. Vorangegangen war der Festumzug, der dem Ort so viele Besucher wie selten beschert hat.

Bilderbuchwetter trug das Seine zum Erfolg bei. Einige Gruppen im närrischen Lindwurm stimmten durchaus kritische Töne an, geißelten hohe Spritpreise und verschärfte Sicherheitsbestimmungen.