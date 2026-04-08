Auch in diesem Jahr können Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse das Donnersberger Umweltdiplom absolvieren. Die Broschüre mit dem Programm liegt nun vor. Bis Ende Oktober werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten, deren Besuch Grundlage für das Erlangen des Diploms ist. „Mit vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern hat die Abteilung Bauen und Umwelt wieder ein lehrreiches und vielfältiges Programm zusammengestellt“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Schülerinnen und Schüler, die mindestens an vier Terminen teilgenommen haben, erhalten am Jahresende das Zertifikat. Die Broschüre „Donnersberger Umweltdiplom“ wurde an die Grund- und weiterführenden Schulen im Kreis verteilt. Sie ist zudem auf der Homepage des Kreises unter www.donnersberg.de (Abfall & Umwelt – Abfallwirtschaft – Umweltdiplom) zu finden. Eine Anmeldung für bis zu sechs Veranstaltungen ist online unter www.umweltdiplom.donnersberg.de möglich. Ansprechpartnerin im Kreishaus ist Sabrina Koppelt, Telefon 06352 710472, E-Mail umweltdiplom@donnersberg.de.