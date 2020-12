Erfolgreich, ja – aber anders: So könnte man die Bilanz zur Aktionsreihe Donnersberger Umweltdiplom im Jahr 2020 zusammenfassen. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Reihe erst später starten, hatte nicht so zahlreiche Angebote und deshalb auch nicht so viele Teilnehmer wie sonst seit 13 Jahren üblich. Organisatorin Susanne Dejon von der Umweltabteilung im Kreishaus findet es laut einer Pressemitteilung erstaunlich, dass die Nachfrage und Beteiligung trotz allen Widrigkeiten recht groß war. Immerhin konnten 44 praxisnahe Termine zur Umweltbildung stattfinden, die von 27 Kooperationspartnern unterstützt worden sind. 71 Kinder ab der 4. Klasse haben an mindestens drei solcher Veranstaltungen teigenommen, die mit facettenreichen Themen zu Natur- Umwelt- und Klimaschutz aufwarten konnten. Damit haben sie sich eine Urkunde und ein thematisch passendes Geschenk verdient. Den Einschränkungen im Teil-Lockdown ist es geschuldet, dass die Kinder und Jugendlichen Ende 2020 ausnahmsweise keine „Diplom“-Feier mit buntem Rahmenprogramm geboten, bekamen. Ihre Urkunden und Präsente erhalten sie im Januar per Post.