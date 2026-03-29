Das geplante Industriegebiet „Gemeindeallmende“ in Alsenbrück-Langmeil war lange umstritten. In einer Bürgerversammlung wurden jetzt offene Fragen beantwortet.

Nach Monaten der Diskussionen um das geplante Industrie- und Gewerbegebiet „Gemeindeallmende“ im Winnweilerer Ortsteil Alsenbrück-Langmeil geht das Verfahren in die nächste Phase. Am Donnerstagabend informierten Orts- und VG-Bürgermeister Rudolf Jacob sowie Planer die Bürger von Alsenbrück-Langmeil über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen.

Laut Jacob sind die Ergebnisse der bisherigen Bürgerbeteiligung inzwischen ab- und in die Planung eingearbeitet worden. Nächster Schritt soll die Abwägung der Stellungnahmen in einer gemeinsamen Sitzung von Ortsbeirat Alsenbrück-Langmeil und Gemeinderat Winnweiler sein. Danach folgt die Offenlage der angepassten Planung. In dieser einmonatigen Phase können erneut Stellungnahmen abgegeben werden. Erst nach einer erneuten Abwägung soll der Bebauungsplan inkrafttreten.

Flächen sollen überregional bedeutsam sein

Das Gebiet „Gemeindeallmende“ umfasst rund 20 Hektar Ackerfläche entlang der L401 auf Alsenbrück-Langmeiler Gemarkung. Es grenzt direkt an das Gewerbegebiet „Lorenhek“, das auf Lohnsfelder Seite entlang der A63 entsteht. Die Gemeindeallmende ist damit als Fortsetzung einer größeren Flächenentwicklung zu verstehen. Ziel ist, in verkehrsgünstiger Lage an A63, L401 und B48 Flächen bereitzustellen, die auch für überregional bedeutende Unternehmen attraktiv sind.

In der Bürgerversammlung betonte Planer Christmann, bei der „Gemeindeallmende“ handele es sich um einen angebotsorientierten Bebauungsplan. Das bedeutet: Es gibt noch keinen konkreten Nutzer. Vorgesehen seien größere Flächen für überregional bedeutsame Betriebe, nichts „Kleinteiliges“. Der Standort sei im regionalen Raumordnungsplan Westpfalz als geeignet festgelegt worden.

Diese Planung wurde im vergangenen Jahr zum Reizthema. Eine Bürgerinitiative kritisierte mangelnde Transparenz, ein drohendes Plus an Verkehr und Lärm sowie Auswirkungen auf Natur, Landwirtschaft und den Jakobsweg, der dort vorbeiführt. Inzwischen hat sich der Ton beruhigt: In einer gemeinsamen Stellungnahme hoben Ortsgemeinde, Ortsteil und BI die Bedeutung von Arbeitsplätzen, zugleich aber auch den Schutz von Lebensqualität und Landschaft hervor. Der Dialog soll fortgesetzt werden.

Sorgen wegen Lärmbelästigung

In der Bürgerversammlung ging es nun vor allem um Details. Die häufig geäußerte Sorge, dass auf der „Gemeindeallmende“ vor allem große Lagerhallen entstehen könnten, die viel Fläche beanspruchen, aber nur wenige Arbeitsplätze bringen, wiesen die Planer zurück: Lagerhäuser seien nur im direkten Zusammenhang mit einem Betrieb zulässig. Bedenken über Lärmbelästigung für die Wohngebiete begegneten die Verantwortlichen mit dem Hinweis auf Dezibelbeschränkungen. Nach Darstellung der Planer darf die Belastung nachts einen Richtwert von 45 Dezibel nicht überschreiten; jedes Unternehmen müsse das im Bauantrag nachweisen. Bei späteren Nutzungsänderungen sei eine neue Genehmigung erforderlich. Zudem sollen Nutzungen, die Geruchsbelästigung verursachen oder als explosiv gelten, nicht möglich sein.

Für die bauliche Dimension nannte der Planer Grenzen: Gebäude dürfen maximal 15 Meter hoch und höchstens 50 Meter lang sein. Das Gelände werde terrassiert, wodurch Baukörper optisch eingebettet würden; vom Ort aus soll kaum etwas zu sehen sein. Zum Thema Bodenversiegelung gilt: Bis zu 80 Prozent der Fläche dürfen versiegelt werden. Dafür sind Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, etwa ein zehn Meter breiter Grünstreifen, Bäume in regelmäßigen Abständen sowie Dach- und Fassadenbegrünung. Geplant ist außerdem ein Regenrückhaltebecken, das gemeinsam mit dem benachbarten Gebiet „Lorenhek“ genutzt werden soll.

Wohnraum für Pendler entsteht ringsum

Weitere Fragen aus dem Publikum bezogen sich auf Verkehr und Wohnraum. Mehrere Bürger äußerten die Sorge, bei deutlich höherem Verkehrsaufkommen würden sich ungeduldige Autofahrer Wege durch Ortsstraßen suchen, statt an den drei geplanten Ampeln zu warten.Rudolf Jacob verwies darauf, dass die Ampellösung Vorgabe des Landesbetriebs Mobilität sei; die VG habe für Kreisverkehre plädiert, sich aber nicht durchsetzen können. Die Knotenpunkte müssten aber ohnehin ertüchtigt werden, weil sie auch ohne die zusätzlichen Gewerbeflächen bereits an ihrer Leistungsgrenze seien.

Auf die Frage, wo bei geschätzt 1500 neuen Arbeitsplätzen in den drei Industriegebieten (ein weiteres entsteht nahe Mobotix) die dann benötigten Wohnungen herkommen sollen, antwortete Jacob, dass ein Teil der Beschäftigten voraussichtlich pendeln werde, da in der Umgebung Wohnraum entstehe. Eine Sorge war auch die, dass mangels Interessenten an dem Gelände eine Industriebrache entstehen könne. Thomas Knieriemen, Geschäftsführer der Firma Immo 150, die das Gelände erschließt und vermarktet, machte deutlich, dass Lorenhek auf jeden Fall zuerst erschlossen werde. „Wir gehen erst an die Gemeindeallmende, wenn wir sicher jemanden haben, der dorthin will.“ Man brauche das Bebauungsplanverfahren aber bereits jetzt, um im Bedarfsfall startklar zu sein.