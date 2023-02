Angebranntes Essen bescherte der Feuerwehr am Samstagnachmittag einen Einsatz. Gegen 15.30 Uhr bemerkten Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bauchgasse in Göllheim, dass in der Nachbarwohnung ein Rauchmelder Alarm schlägt. Da der Wohnungseigentümer offenbar nicht zu Hause gewesen war, riefen sie kurzerhand die Feuerwehr. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle sei schon ein deutlicher Rauchgeruch bemerkbar gewesen, so der stellvertretende Wehrleiter Manuel Fischer. Bei näherer Erkundung sahen die Feuerwehrleute dann auch durch die Fenster eine heftig verqualmte Wohnung.

In der Wohnung konnte die Feuerwehr schnell den Brandherd lokalisieren. Auf dem Herd stand ein Topf mit angebrannten Speisen. Das Feuer wurde gelöscht und mit Lüftungsgeräten der Rauch entfernt. Für den Einsatzleiter war dies ein positives Beispiel, wie durch umsichtige Nachbarschaft ein größerer Brand vermieden werden kann. Die Feuerwehr Göllheim war mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz.