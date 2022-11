Stahlfelgen samt Reifen haben Unbekannte an einem Auto, das in der Morschheimer Hintergasse abgestellt war, abmontiert und mitgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Täter es darauf angelegt haben, den Diebstahl so lange wie möglich zu vertuschen – daher haben sie an dem Wagen alte, ähnliche Kompletträder montiert. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, die sich zwischen Sonntag, 20. November, 3 Uhr, und dem darauffolgenden Montag, 16.30 Uhr, ereignet hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110.