Im Kreistag hat Ulrike Beckmann, die Kreisvorsitzende der AfD, mit der letzten Kommunalwahl erstmals selbst als Akteurin politischen Boden betreten. Nun hat sie für ihre Partei Platz genommen im Kandidatenkarussel für die Landtagswahl. Das Jahr 2015, das Jahr der Flüchtlingskrise, sei es gewesen, das sie motiviert habe, politisch aktiv zu werden.

„Da kam so viel auf uns zu an Flüchtlingen, so ungehindert, unkontrolliert: Das hat mir schon zu denken gegeben“, sagt UIrike Beckmann. Dann seien noch die massiven sexuellen Übergriffe