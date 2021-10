Sanierung und Umzug sind geschafft: Am Wochenende eröffnet Ulme Bestattungen seinen neuen Sitz in der früheren katholischen Kirche von Marnheim. Sie war nach Aufgabe durch die Kirchengemeinde 2019 im Bieterverfahren veräußert worden. Umfangreiche Arbeiten durch die neuen Eigentümer folgten, darunter der Anbau einer hölzernen Terrasse, die nun einen barrierefreien Zugang zum Kirchenraum ermöglicht. Dort ist der mit 250 Quadratmetern größte Raum künftig für Trauerfeiern vorgesehen, doch auch Nebenräume stehen für ein persönliches Abschiednehmen oder für dem Ort angepasste Veranstaltungen zur Verfügung. Auch eine neue gepflasterte Zufahrt zu Vorbereitungsräumen und Parkplätzen wurde angelegt.

Am kommenden Sonntag, 31. Oktober, laden Christina und Uwe Holzmann von 10 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir haben während der Bauarbeiten immer viel Interesse an dem Projekt gespürt und auch viel Zuspruch erfahren“, sagt Christina Holzmann. Nun könne sich jeder selbst bei einem Rundgang ein Bild machen. Bisher war Ulme Bestattungen auf Pachtgelände in der Kirchheimbolander Bahnhofstraße angesiedelt. Im ehemaligen Blumengeschäft in der Schlossstraße 24 behält es noch einen Anlaufpunkt in der Kreisstadt.