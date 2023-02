Sein Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ präsentiert der „Komponist, Kabarettist, Klavierist“ Uli Masuth am kommenden Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof.

Uli Masuth kommt aus Weimar, hat Musik und Germanistik studiert und steht für politisches Kabarett. „Lügen und andere Wahrheiten“ ist daher auch „ein Kabarett-Programm mit Musik, ohne Gesang, politisch“. So zumindest lautet der Untertitel. Selbst wahrheitsliebende Mensch lügen, weiß Masuth: „Je nachdem, welchem Experten man glauben darf, 25 bis 200 Mal am Tag.“ Und bei der Suche nach Wahrheit lasse es sich auch gut verirren, etwa im Internet. Da wimmele es „von Experten, die im Besitz der Wahrheit sind, sie also keinesfalls nur kurz gepachtet haben. Kein Wunder also, dass für Otto Normalverbraucher kaum was davon übrigbleibt.“

Was Mark Twain schon wusste

Beim Sinnieren über Wahrheit und Lüge ist Masuth auch auf Mark Twain gestoßen, der gesagt haben soll: „Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.“ Der Kabarettist verspricht, auf Fragen wie „Steckt also Wahrheit hinter jeder Lüge?“ eine „ehrliche Antwort“ zu bieten. Weitere Infos gibt es im Internet unter https://kabarett-musik.de.

Karten für den Auftritt gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Die Veranstalter – der Eisenberger Verein Neuer Landweg zur Förderung der Kleinkunst – bittet um Reservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite „Tickets“ auf der Homepage https://neuerlandweg.de.