Zu einer Theateraufführung der beiden ukrainischen Ausdruckskünstlerinnen Liza Burshtyn und Viktoria Yaremeniuk lädt die Donnersberger Integrationsinitiative für kommenden Sonntag, 15. Januar, 16 Uhr, ins DRK-Haus der Familie (Bezirksamtsstraße 1) nach Rockenhausen ein.

Zum Abschluss der ukrainischen Weihnachtszeit wird das Duo ihr Weihnachtsprogramm „Kutya – eine ukrainische Weihnachtsstimmung“ präsentieren. Das humorvolle Stück ist laut Veranstalter für Kinder und Erwachsene geeignet, es wird teils auf Ukrainisch, teils auf Deutsch vorgetragen.

Viktoria Yaremeniuk kommt aus dem ukrainischen Winnyzja, Liza Burshtyn aus Odessa. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die beiden jungen Frauen nach Kaiserslautern geführt. Kennengelernt haben sie sich vor fünf Jahren an der Nationalen Universität für Kultur und Kunst in Kiew, später trafen sie sich in einer gemeinsamen Theatergruppe wieder.

Nach Ausbruch des Krieges flüchteten sie Ende März 2022 nach Deutschland, kamen über München nach Kaiserslautern, wo sie bei einer deutschen Familie untergekommen sind. Im August sind sie im Kaiserslauterer Salon Schmitt mit einer eigens erarbeiteten „Performance“ zu den Themen Krieg, Frieden, Menschsein, Heimat und Kultur aufgetreten.