Zu einem digitalen Ukrainehilfe-Treffen hatte Erika Steinert, Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises, kürzlich eingeladen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren rund 40 Personen dieser Einladung gefolgt.

Bei diesem Treffen von Ehrenamtlichen, Verwaltungsmitarbeitern und Schulvertretern stand laut Kreisverwaltung auch, aber nicht nur, der informelle Austausch auf dem Programm. Vor allem aber ging es um die Frage, wie sich Menschen aus dem Donnersbergkreis, die Ukraine-Flüchtlinge unterstützen möchten, vernetzen können und wie die Interaktion mit Ämtern im Kreis und in den Verbandsgemeinden funktionieren kann.

Mit Eva Hoffmann (Ausländerbehörde und Gesundheitsamt), Judith Mattern-Denzer (Soziales) sowie Heike Frey (Jugendamt) gaben drei Abteilungsleiterinnen der Kreisverwaltung einen Einblick in die aktuelle Situation. Hoffmann verwies auf die neu eingerichtete Homepage www.ukrainehilfe.donnersberg.de, auf der zahlreiche Informationen zusammengestellt seien. Dort finde man auch Antragsformulare für Aufenthaltstitel. Der nächste Schritt werde die Registrierung sein, hierfür sei man seitens des Kreises bei der Vorbereitung, allerdings brauche es dafür eine technische Infrastruktur, die noch eingerichtet werde. Geplant sei, alle Personen, die über eine Aufenthaltsanzeige gemeldet seien, seitens der Ausländerbehörde anzuschreiben um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Nach derzeitigem Stand sei ein rechtmäßiger Aufenthalt für Ukraine-Flüchtlinge aber auch ohne einen solchen Titel gesichert – allerdings nur bis 23. Mai.

Willkommenscenter in Rockenhausen eingerichtet

Judith Mattern-Denzer (Soziales) teilte mit, dass der Kreis versuche, allen Flüchtlingen schnellstmöglich eine Wohnung zuzuteilen. Hier sei der Kreis mit dem Roten Kreuz, das die Aufnahme-Einrichtung in Steinbach betreibt, und den einzelnen Verbandsgemeinde-Verwaltungen, wo die Flüchtlinge registriert würden, im Austausch. Ziel der VG sei es, die Registrierung möglichst einfach zu gestalten und so schnell wie möglich finanzielle Hilfen auszuzahlen.

Wie Erika Steinert mitteilte, ist seit Montag im Haus der Familie in Rockenhausen (Bezirksamtstraße 1) seitens des Vereins Donnersberger Integrationsinitiative ein Willkommenscenter eingerichtet, das von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet ist. Ehrenamtliche wollen hier zusammen mit den Flüchtlingen Anträge ausfüllen, Fragen beantworten und so die VG-Verwaltung unterstützen. Perspektivisch soll den Vertriebenen eine Anlaufstelle angeboten werden, die sich ihrer Anliegen annimmt, wo sie sich aber auch mal zu einem Kaffee treffen können. Hierfür werden laut Steinert noch Helfer gesucht – ganz besonders ukrainischsprachige Helfer würden dringend gebraucht. Die Integrationsinitiative ist per E-Mail an nachbarschaftshilfe.rock@gmail.com und telefonisch oder per WhatsApp unter 01522 6717933 erreichbar.

Lehrkräfte mit Ukrainischkenntnissen gesucht

Jugendamtsleiterin Heike Frey informierte zum Thema Integration in Kindertagesstätten. Ihre Behörde halte es aktuell für besser, wenn Mütter und Kinder nach ihren schlimmen Erfahrungen nicht sofort wieder getrennt würden für einen Kita-Besuch. Stattdessen sollten Angebote geschaffen werden, bei denen die Mütter eingebunden werden könnten und es für die Kinder keine Verlustängste gebe. Einige Angebote in diese Richtung seien bereits bei der Kreisverwaltung eingegangen.

Über das Thema Schulbesuch berichtete Jörg Oeynhausen, Leiter der Realschule plus in Kirchheimbolanden. Wichtig sei eine Absprache zwischen den beteiligten Schulen. Dringend gesucht würden Lehrkräfte, die nicht nur den Schülern die deutsche Sprache beibringen, sondern auch ukrainisch sprechen könnten. Seine Bitte zudem: Eine unbürokratische Unterstützung seitens des Kreises bei der Schulbuchausleihe.

Weitere Informationen

Die Kreisverwaltung hat die Seite www.ukrainehilfe.donnersberg.de mit Informationen sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen erstellt.

Wer sich ehrenamtlich für ukrainische Flüchtlinge engagieren möchte, kann sich bei Erika Steinert, E-Mail: esteinert@donnersberg.de, Telefon 0173 70 16 512, melden.