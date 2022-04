Auch in Göllheim hat sich inzwischen offiziell eine Gruppe „Flüchtlings- und Ukrainehilfe“ gegründet. Wie Gruppensprecher Roland Peters mitteilt, findet am Mittwoch, 27. April, von 15 bis 17 Uhr ein Gruppentreffen im Nepomukhaus, Steigstraße 12, statt. „Eingeladen sind alle Personen und Familien mit Kindern aus der Ukraine und ebenso alle Menschen, die sich bei der Ukraine-Hilfe engagieren möchten. Bei Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen wollen wir einander kennenlernen, Fragen beantworten, aktuelle Informationen weitergeben und von unseren Sorgen und freudigen Erlebnissen erzählen“, so Peters. Wer Rückfragen habe, könne sich direkt an ihn wenden – telefonisch unter 0160 93772219 oder per E-Mail an Roland Peters@web.de.