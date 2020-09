Seit 1993 führt das Da-Capo-Festival im Sommer Musikgrößen oft von Weltformat nach Alzey. Nachdem das Festival im Corona-Jahr 2020 ausfallen musste, kündigen die Macher für kommenden Sommer bereits einen Hochkaräter an: Die britische Pop- und Reggae-Band UB40 wird kommen.

Der Band-Name steht für einige Welterfolge, darunter „Kingston Town“ oder Titel wie „Red red wine“, „I got you babe“, „Can’t help falling in Love“. Schon für dieses Jahr war die 2013 wiederauferstandene Band als „Headliner“ vorgesehen, nun soll es 2021 klappen, und zwar am 21. August.

„UB40 featuring Ali Campbell & Astro“ war eine Kultband vor allem der 80er und 90er Jahre. Die beiden Gründungsmitglieder haben sich 2013 wieder zusammengefunden. Ali Campbell ist die Originalstimme von UB40 und feiert große Erfolge mit der neuen Band, der inzwischen auch Gründungsmitglied Mickey Virtue angehört. „Mit neuen Hits und den alten Klassikern werden UB40 feat. Ali & Astro den Reggae Flair nach Rheinhessen bringen und für einen wunderbaren Abend mit viel ’Red red wine’ sorgen“, kündigen die Veranstalter an.

Das Da-Capo-Open-Air-Festival soll vom 19. bis 22. August 2021 stattfinden und sich aus den Programmpunkten zusammensetzen, die im laufenden Jahr coronabedingt nicht zum Tragen kommen konnten. Eröffnen wird das Festival am 19. August Woody Feldmann. Tags drauf schließt sich eine „Italienische Opernnacht“ an, bevor dann am Festival-Samstag die Bühne im romantischen Schlosshof den Altmeistern von UB 40. Den Abschluss gestaltet am 22. August Nico Santos.

Der Vorverkauf für alle Festivaltage startet im September. Karten gibt es in Alzey bei der Buchhandlung Machwirth und bei Lotto Schäfer im Real sowie an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.ADticket.de.