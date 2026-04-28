Der TV Kirchheimbolanden richtete nach dem Top-Four-Finale die nächste Großveranstaltung aus. Der TVK-Nachwuchs war Favorit, hatte aber dreimal knapp das Nachsehen.

„Wir hatten uns sehr gute Chancen auf den Gewinn der Pfalzmeisterschaft ausgerechnet. Wir haben starke Jungs und wirklich eine tolle Mannschaft beisammen. Viele Spiele in der Hauptrunde der Pfalz haben wir in der Gruppenphase deutlich, manchmal sehr deutlich mit 70 bis 90 Punkten Unterschied gewonnen“, erzählte ein enttäuschter Headcoach Sven Radloff. Das große pfälzische Finale in eigener Halle verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack des langjährigen TVK-Trainers und seiner jungen, ehrgeizigen und ambitionierten Mannschaft.

„In unserer Nordgruppe hatten wir bereits zweimal gegen die Thunderbolts aus Kaiserslautern gewonnen und in Freundschaftsspielen auch zweimal die Towers aus Speyer geschlagen. Deshalb starteten wir berechtigt selbstbewusst und mit großen Zielen ins pfälzische Endturnier. Deshalb saß am Sonntagabend auch die Überraschung und Enttäuschung bei allen sehr tief. Wir waren erneut gute, aber dieses Mal auch sehr großzügige Gastgeber“, so Radloff.

Schwache Freiwurfquote

Den ersten großen Schock gab’s am frühen Sonntagvormittag im ersten Match gegen den „alten Bekannten“ aus Kaiserslautern. Eigentlich Formsache, mit einem Sieg ins Finale um die Pfalzmeisterschaft zu starten – das dachten zumindest die meisten. Nicht nur Trainer und Team, auch die heimischen Fans und Eltern. In der Meisterschaftsrunde feierte der TVK in eigener Halle einen 66:45-Sieg gegen die Thunderbolts, In Kaiserslautern gewann das Team um das Trainergespann Sven Radloff und Jessica Bauer knapp 52:49. Eine Niederlage in eigener Halle hatte niemand auf der Rechnung.

Doch je länger die Partie dauerte und der TVK-Nachwuchs viele Chancen ungenutzt ließ, umso mehr stieg das Selbstbewusstsein der starken Thunderbolts, die über sich hinaus wuchsen und am Ende mit einem 48:42 dem großen Favoriten ein Bein stellten. „Wir vergaben in diesem Match alleine 21 Freiwürfe. Wenn du so viele Möglichkeiten an der freien Linie nicht verwandelst und am Ende knapp verlierst, liegen die Gründe auf der Hand“, analysierte Gymnasiallehrer Radloff. „Von den anderen vielen vergebenen Würfen aus dem Feld gar nicht zu sprechen. Unsere Trefferquote in dieser Partie war sehr schwach. Es lief einfach nichts zusammen. Die Thunderbolts dagegen machten das alles sehr clever.“

Niederlagen mit jeweils zwei Punkten Differenz

Noch dramatischer verliefen aus TVK-Sicht die beiden anderen Begegnungen gegen die Vertreter der Südgruppe. Jeweils mit nur zwei Punkten Differenz hatten die TVK-Talente das Nachsehen (36:38 gegen TV Bad Bergzabern, 45:47 gegen die Towers Speyer-Schifferstadt). Bitterer hätte es nicht laufen können, am Ende ohne Erfolgserlebnis als Letzter die Pfalzmeisterschaften abzuschließen. In jedem Match nur ein Dreier mehr – und die Welt hätte anders ausgesehen.

„Wir brachten viel Energie aufs Feld, zeigten Einsatz und wollten auch die Siege. Bis zum Schluss. Doch bei der kurzen Spielzeit wird jeder Fehler bestraft. Wenn dann ein schwacher Tag mit einer schlechten Wurfausbeute dazukommt, läuft es, wie es gelaufen ist. Im entscheidenden zweiten Match gegen Bergzabern verlief die Partie komplett auf Messers Schneide. Aber auch hier holten wir aus unseren Angriffen zu wenig heraus, während bei Bergzabern alles klappte. Obwohl wir den Topscorer gut im Griff hatten, trafen plötzlich andere traumhaft sicher. Bei einem TVB-Spieler fiel gefühlt jeder Wurf in unseren Korb“, meinte Radloff.

Außenseiter TV Bad Bergzabern großer Nutznießer

„Am Sonntagabend waren wir alle, Trainer und Spieler, platt und frustriert. Einen Tag später sah die Welt wieder anders aus – schließlich lief acht Monate zuvor in der Meisterschaftsrunde vieles gut. Wir waren oft nicht richtig gefordert. Mehr knappe Spiele in der Hauptrunde hätten beim Endturnier mit größerer Erfahrung bei solchen engen 50:50-Spielen vielleicht geholfen. Was soll’s. So ist der Sport. Wir bleiben alle zusammen. Gemeinsam mit Jessica Bauer werde ich auch nächste Saison die Jungs, dann in der U16, betreuen. Wichtig wird sein, aus solchen Rückschlägen zu lernen, um besser zu werden“, sagte Radloff.

Das Kuriose beim Saisonfinale: Neben dem TVK patzte auch der andere Gruppenerste, die SG Towers Speyer-Schifferstadt. So wurde der Außenseiter TV Bad Bergzabern der große Nutznießer und feierte die U14-Pfalzmeisterschaft. Das entscheidende Match gegen die zweite Überraschungsmannschaft, Kaiserslautern Thunderbolts, gewann der TVB knapp 60:57. Ein Außenseiter ganz oben auf dem Thron – auch solche Geschichten schreibt der Sport.