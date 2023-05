Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den rund 50 Zuschauern eine ordentliche Leistung geboten, in der 33. Minute noch mit einem Punkt geführt, am Ende aber doch wieder verloren. Oberliga-Aufsteiger TV Kirchheimbolanden wehrte sich am Samstag gegen die Personalsituation, muss sich aber eingestehen, dass es für ein Erfolgserlebnis so nicht reicht.

Ohne Heiner Thauern, Lukas Ruther, Ludwig Weinsheimer, Sascha Kopcan, Lennart Vatter, Lukas Jäger sowie den im Jahresauftaktspiel am Kreuzband verletzten Peter Bauer konnte Trainerin Eva Krause-Lott