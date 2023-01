Die Pause war kurz: Denn nach nur zwei Wochen sind die Landesliga-Herren des TV Kirchheimbolanden schon wieder gefordert. Gegner sind im Achtelfinale des Pfalz-Pokals die klassentieferen „Gorillas“ des BBV Haßloch.

„Meine Jungs sehen alle top aus“, erzählt Eva Krause-Lott und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Auch die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden gönnten sich nach Aussage der Übungsleiterin, wie wahrscheinlich die meisten Sportler, um Weihnachten und Silvester herum einen Happen mehr als gewohnt. Auch deshalb sei sie froh, dass das Training in dieser Woche wieder startete. „Das Pokalspiel am Sonntag sehe ich als dritte Trainingseinheit. Wir stehen personell komplett, hatten aber seit drei Wochen kein Spiel, das wird man merken.“

Steigen wird die Pokalpartie unter Leitung des Referees Johannes Krüger am Sonntag um 18 Uhr in der Neuen Sporthalle (Raiffeisenstraße 29) in Haßloch. Der Gast aus der Kleinen Residenz geht rein formell als klarer Favorit ins erste Match des Jahres 2023: Als Dritter der Landesliga Rheinhessen-Pfalz mit 14 Punkten aus neun Spielen steht die Krause-Lott-Truppe eine Liga höher als der Konkurrent deutlich besser da. Die „Gorillas“, die in der Bezirksliga Pfalz an den Start gehen, belegen mit acht Punkten aus neun Spielen lediglich den fünften Rang unter den neun aktiven Teams. „Ich kenne den Gegner nicht und kann ihn auch nicht einschätzen. Ihr bester Spieler ist nach Mannheim in die Regionalliga gewechselt. Unterschätzen werde ich allerdings niemals einen Gegner“, sagt Krause-Lott. Mit 658:696 Punkten stellen die „Gorillas“ die schlechteste Defense ihrer Liga. Für die spielfreudige und treffsichere Offense des TVK um Kreativspieler Christoph Flachs werden sich also mit großer Wahrscheinlichkeit Möglichkeiten ergeben, den Gegner vor Probleme zu stellen.

Der Neujahrswunsch

„So richtig wissen wir nicht, was uns erwartet. Wichtig ist es, dass wir so schnell wie möglich wieder an unsere Leistung aus dem Dezember anknüpfen“, äußert Eva Krause-Lott einen ihrer Neujahrswünsche. Tatsächlich stand der Dezember unter einem positiven Stern für die Korbjäger aus Kirchheimbolanden: Dem rekordverdächtigen 123:68- Auswärtserfolg bei DJK Nieder-Olm II folgte ein ebenfalls souveräner Heimsieg gegen den VfL Bad Kreuznach. Nach der Abwechslung im Pokalwettbewerb geht es für die Mannschaft ab kommender Woche im Ligaalltag weiter. Am 15. Januar, 18 Uhr, steht dann die erste Landesligapartie des Jahres beim BBV Landau an. In der Hinserie behielten die Jungs in den grünen Trikots die Oberhand und schickten die Gegner ohne Punkte wieder nach Hause.

Zur Sache: Auch Rockenhausen im Achtelfinale

Bereits zum dritten Mal trifft der BBC Fastbreakers Rockenhausen in dieser Saison auf die TS Germersheim. Nach zwei Siegen in der Landesliga-Meisterschaftsrunde spricht alles dafür, dass der Spitzenreiter beim Tabellenvorletzten auch das Duell am Samstag (19 Uhr, Berufsschulturnhalle) im Achtelfinale des Pfalz-Pokals für sich entscheidet.

Vor erst drei Wochen fuhren die Fastbreakers einen souveränen 88:62-Heimerfolg gegen Germersheim ein. Noch deutlicher war das Resultat zur Saisonouvertüre Mitte September, als der BBC mit einem 85:51-Triumph aus der Südpfalz zurückkehrte. „Wir freuen uns auf das Match und die Möglichkeit neben der Liga auch um den Pokal kämpfen zu dürfen“, fühlt sich Rockenhausens Spielertrainer Key-Juan Hardin bereit für die Herausforderungen der nächsten Wochen. Neben der Meisterschaft in der Landesliga gelten die BBC-Cracks auch als Favorit auf den Pfalz-Cup. Durch die jüngsten Neuzugänge ist der Kader noch breiter und unberechenbarer geworden. Liga-Top-Scorer Rian Cripe, der amtierende „Schützenkönig“ Jaeden Lewis, sowie Joshua Lacy und Osmond Tolai sind in jeder Partie für 15 bis 25 Punkte gut. Letzterer steht allerdings in Germersheim nicht zur Verfügung.