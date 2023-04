Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heimpremieren für die mit Auswärtssiegen gestarteten Donnersberger Korbjäger: Am zweiten Spieltag empfängt Oberligist TV Kirchheimbolanden am Samstag um 19 Uhr den MJC Trier. Bereits um 17 Uhr (Donnersberghalle) erwartet BBC Fastbreakers Rockenhausen in der Landesliga die SG Speyer/Schifferstadt.

Der 72:67-Auswärtssieg in Ensdorf hat den TVK Körner gekostet. „Am Dienstag im Training waren wir alle platt“, gibt Center Lukas Ruther zu. Klar, war es doch das erste Spiel