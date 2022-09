Eva Krause-Lott erwartet in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz sowohl in der Defense als auch in der Offensive eine Leistungssteigerung ihres TV Kirchheimbolanden. Der kommende Gegner aus der Südpfalz ist für sie eine Blackbox.

Trotz des 71:55-Auswärtserfolgs beim VfL Bad Kreuznach war die Übungsleiterin des TVK nicht vollends zufrieden. Vor allem das Ausblocken in der Defense gefiel der erfahrenen Trainerin nicht. Die Folge: Zu viele Rebounds landeten beim Gegner. Auch das Positionsspiel in der Offensive war laut Krause-Lott nicht zufriedenstellend. „Die Trainingsbeteiligung unter der Woche war wirklich gut. Moritz Braun ist noch im Urlaub, ansonsten waren alle Spieler da und wir konnten Abläufe nochmals optimieren“, sagt sie. Gezielt auf den BBV Landau vorbereiten wollte und konnte die Trainerin ihre Mannschaft aber nicht. „Zu Landau kann ich nichts sagen, ich kenne die Mannschaft nicht. Wir müssen schauen, dass wir ein gutes Spiel machen und möglichst wenig Fehler einbauen. Dann wird das mit Sicherheit gut.“

Für das Spiel am Samstag (18 Uhr, Regionale Schule) wünscht sich Krause-Lott eine stabilere Defense und „eine flexiblere Offensive mit nochmals verfestigten Abläufen“. Der kommende Gegner verlor zum Auftakt mit 64:67 gegen ASC Theresianum Mainz II.

Info

Nach dem Auftakterfolg beim TS Germersheim peilt der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Sonntag (15 Uhr, Realschulturnhalle) bei seiner Heimpremiere gegen den VfL Bad Kreuznach den nächsten Sieg an. Die großgewachsene Truppe von der Nahe reist als klarer Außenseiter in die Ährenstadt. Key-Juan Hardin, Fastbreakers-Spielertrainer, sagt: „Wir wollen uns in jedem Spiel verbessern, schnell und kontrolliert nach vorne agieren, aber auch diszipliniert verteidigen.“