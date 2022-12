Pflichtaufgabe erfüllt im letzten Basketballspiel des Jahres – zu einer Weihnachtsgala reichte es aber nicht. Gegen das noch sieglose Schlusslicht TG Worms gewann die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden zum Rückrundenauftakt in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2 auf mäßigem Niveau 54:38 (31:20).

„Der Sieg zählt. Klar. Doch die Leistung war überschaubar. Wir haben gegen die tiefstehende Wormser Zonenverteidigung das komplette Spiel über keine vernünftige Lösung gefunden“, analysierte Trainer Lennart Vatter. „Die Laufwege und viele Entscheidungen im Angriff stimmten einfach nicht. Die TG hat als Tabellenletzter sicherlich ein ordentliches Spiel abgeliefert. Aber unterm Strich war das von uns einfach zu wenig. Letztendlich war es die individuelle Klasse in unserem Team, die den Unterschied ausmachte.“

Vatter lobt vor allem die starke Leistung von Emma Bauer. Das mit Doppellizenz ausgestattete und parallel in der Oberliga bei der DJK Nieder-Olm auflaufende TVK-Nachwuchsass befindet sich seit Wochen in Topform. Auch am Samstag übernahm „Kibos“ erfolgreiche Punktesammlerin wieder viel Verantwortung – nicht nur offensiv. Das TVK-Eigengewächs sei „an allen Ecken und Enden“ wirkungsvoll tätig gewesen, bewertete Vatter ihren Auftritt. „Emma übernimmt aktuell auch Verantwortung in der Defensive, spricht viel und organisiert. Insgesamt muss sich in der Verteidigung die Abstimmung im Team noch deutlich verbessern“, erklärte der TVK-Coach. „Wenn wir in der Tabelle ganz oben stehen bleiben wollen, müssen wir im neuen Jahr noch eine Schippe drauf packen.“

Laura Hisch zurück auf dem Feld

Neben Bauers Leistung gab es aber noch weitere positive Schlagzeilen zum Jahresausklang 2022: Nach ihrer Achillessehnenverletzung feierte Laura Hirsch ein erfolgreiches Comeback. Seit einigen Wochen befindet sich die langjährige Leistungsträgerin wieder im Training – jetzt wagte sie den ersten Einsatz nach über zehn Monaten Zwangspause im Wettkampf. Dieser erste Versuch konnte sich mehr als sehen lassen. Gemeinsam mit Emma Bauer avancierte sie auf Anhieb zur erfolgreichsten Punktesammlerin des Turnvereins. Besonders schön dabei waren die beiden Dreier – ihre Stärke aus der weiten 6,25-Meter-Distanz hat Laura Hirsch nicht verloren! Treffsicher zeigten sich auch Judith Zumstein und Nicole Baum. Passen musste dieses Mal die in den vergangenen Wochen so treffsichere Maria Jesus Retamal Tejos. Der chilenische Neuzugang nahm zeitgleich an einer Veranstaltung des schulischen Austauschprogrammes teil.

Weiterer Grund zum Feiern für die TVK-Mädels: Nach dem Gewinn der Herbstmeisterschaft vor einer Woche behaupteten Kirchheimbolandens Korbjägerinnen mit dem erneuten Erfolgserlebnis, mittlerweile dem fünften Sieg am Stück, die Spitzenposition, die nun über den Jahreswechsel Bestand hat. Der TVK wird im Kampf um den Titel und Aufstieg 2023 als Tabellenführer nun der Gejagte sein.

Kein Spiel mehr 2022 für den BBC

Vatter: „Jetzt heißt es für uns alle zuerst einmal: In der langen Spielpause bis 21. Januar erst einmal Krankheiten und Verletzungen auskurieren und dann mit besserer Trainingsbeteiligung im neuen Jahr gestärkt in die entscheidende Saisonphase gehen.“

Der Basketballclub Rockenhausen hat nach Abstimmung mit dem VfL Bad Kreuznach das für vergangenen Sonntag terminierte erste Rückrundenspiel kurzfristig ins neue Jahr verlegt. Das teilte Marcel Cullmann, Trainer der Fastbreakers-Damen, der RHEINPFALZ auf Anfrage mit. Geplant ist der 25. März. „Drei von unseren Spielerinnen hatten zeitgleich zum Match eine Mitarbeiter-Weihnachtsfeier – das wäre in unserem kleinen Kader echt knapp geworden. Deshalb der neue Termin.“

So spielten sie

TV Kirchheimbolanden: Emma Bauer (12 Punkte), Hirsch (12), Zumstein (10), Baum (8), Meike Bauer (6), Hanauer (4), Molter (2), Becker, Lowin